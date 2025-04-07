İbrahim Kahveci: Söylem vatan millet, eylem ucuz kredi 

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2023 yılında Türkiye’de adeta tüketim cenneti hali yaşanıyordu. Üretim durmuş ama deli gibi tüketiyorduk. Bunun bir başka anlamı da şuydu: Kendimizin olmayan para ile sahte cennet yaşıyorduk. Sahte cennet yaşamanın tek kazananı vardı: Seçimleri kazanan Erdoğan… Kaybedeni ise Türk Halkı… 2023 Mayıs seçimlerinde aslında Türkiye resmi olmasa bile iflasa sürüklenmişti: Döviz rezervleri bitmiş; swap ile ödemeler krizini erteliyorduk. Swap hariç rezervler -70 milyar dolara dayanmıştı ve her gün şirketleri arayıp “50 bin doların varsa bozdur, sıkıştık” noktasına kadar gelmiştik.

Bütçe ise zaten nerede ise iflas etmişti. KKM üzerinden Merkez Bankası ise adeta matbaa bankasına dönmüştü. Enflasyonu o zamanlar anlık frenleyen tek şey kamu zamlarının yapılmayıp ertelenmesiydi. Bugün eğer bir fatura ödüyorsak tam da o sahte cennetin faturasını ödüyoruz. Hatta bugün eğer enflasyon beklediğimizden daha yavaş düşüyorsa bunun bir nedeni de hala o eski sahte cennete özlem duyanların yüzündendir.

Ülke yıkılsın ama biz servetimize servet katalım mantığı bu ülkeye zaten en büyük yıkımı vermedi mi? Naci Ağbal için atılan “Bu operasyonu kim adına çektiniz” manşeti bu ülkeye en büyük yıkımı vermedi mi? Daha ne yıkımı istiyorsunuz? Azıcıkta olsa da ülkenizi düşünseniz ya… Türkiye’nin en büyük sorunu TL faizi değildir; dolar faizidir. 2025-2028 yıllarında dövize tam olarak 46,1 milyar dolar faiz ödeyeceğiz. 2005-2024 yılları için zaten 88,0 milyar dolar döviz borcuna faiz ödedik. Derdiniz ülkenin milli kaynakları olsa asıl buraya bakarsınız. Her neyse… Söylem vatan millet; eylem ucuz kredi. Yerseniz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı