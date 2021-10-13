İbrahim Kahveci: Sorunu teşhis edemedikten sonra çözüm nasıl olacak?

1 dolar için artık 9 liradan fazla para ödemek durumundayız. Bu maliyet ithal ettiğimiz her üründe karşımıza çıkıyor.

Ama hafife aldığımız ve görmek istemediğimiz bir tarafı daha var: Yurtiçinde satılan ama dış pazarı olan ürünlerde de bu fırsat maliyeti karşımızda. Yabancılara döviz bazında aynı olmasına rağmen TL bazında daha yüksek fiyata satış imkanı varken, neden içeride ucuzluk gelsin ki?

Zaten gelmiyor…

Bu nedenle pahalılık kapımızda kol gezmeye devam edecek. Kurlar kontrol edilmediği sürece hayatımız pahalı olmayı sürdürecek.

Siyasi duruşa baktığımızda ise daha sorunun bile kavranabilmiş olduğunu görmüyoruz. Sorunu teşhis edemedikten sonra çözüm nasıl olacak?

Elbette olmayacak… 2018 seçimlerinde yetki isteyip çözeceğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı tam da konuşurken dolar 9,0 lira sınırını aşmadı mı?

Siz faiz ucuzluğu hayali ile beklemeye durun; ama kur zamları hiç beklemeden evimizin içine çoktan girdi bile.

İbrahim Kahveci’nin yazısı