İbrahim Kahveci: Sizin de refahınız 4,3 kat arttı mı?

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Bakın burası çok önemli: “İktidarlarımız döneminde kişi başına geliri 3.600 dolardan 15 bin doların üzerine biz çıkarttık.”

Bu cümleyi çok sık duyuyoruz. Son olarak TUSİAD’a had bildirme konuşmasında bu cümleyi duyduk.

Aslında yazılı kayıtlara baktığınızda doğru bir cümle. Ama bu doğru ne kadar doğru? Gerçekten 3600 dolardan 15500 dolara artan kişi başına gelir gibi, sizin de refahınız 4,3 kat arttı mı?

Gelin bakalım.

Türkiye’de 2001 krizi çıkmış hem ekonomi küçülmüş hem de kur fırlamıştı. Dolayısı ile 2001 ve 2002 yıllarında dolar bazında tam doğru veri değil. TL çok değersiz olduğundan dolar bazında gelir çok düşük çıkıyor.

Bir ülke gerçek veriler ile ölçülmelidir. TL değerlendiğinde dolar bazında gelir yüksek çıkar veya TL değer kaybettiğinde dolar bazında gelir düşük çıkar.

Şimdi gelin basit bir hesap yapalım:

2002 yılında GSYH kişi başına gelir 3.608 $ ama sabit TL 11.109 lira (1999 fiyatları). Önce doların enflasyonuna bakıyoruz. Yani 2002’deki doların satın alma gücü artık düştü. Biliyorsunuz ki ABD’de de bir enflasyon var ve özellikle 2020 sonrası ciddi enflasyon oldu.

Hemen söyleyelim: 2002 yılındaki 3608$’ın 2024 karşılığı 6.288$ etmektedir. Yani uzun vadede dolar bazında ifadeleri dolar enflasyonunu da dikkate alarak vermeliyiz. O nedenle dolar bazında 3600 dolardan 15000 dolara geldik cümlesi tam olarak doğruyu ifade etmemektedir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı