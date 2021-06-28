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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Şimdi Kanal İstanbul üzerinden tamamen sökülmemizi istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya; “Tahkim ile söke söke alırlar o parayı”

Kimin tahkimi ile alacaklarmış: İNGİLİZLERİN…


bizler zaten yıllardır söküle söküle paraları ödüyoruz.

Gittiğin yolda, geçtiğin köprüde zaten eller havaya diye çok yüksek fiyatları ödüyoruz. Gitmediğimizde de o müteahhitler soframıza oturarak her lokmamıza ortak olup söke söke bizden o paraları alıyorlar.

Değişen tek şey var: Şimdi Kanal İstanbul üzerinden tamamen sökülmemizi istiyorlar.

Hakem ise Londra…. Yani İngilizler.

Yerli ve Milli davamız bu işte.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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