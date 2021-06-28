İbrahim Kahveci: Şimdi Kanal İstanbul üzerinden tamamen sökülmemizi istiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ya; “Tahkim ile söke söke alırlar o parayı”
Kimin tahkimi ile alacaklarmış: İNGİLİZLERİN…
bizler zaten yıllardır söküle söküle paraları ödüyoruz.
Gittiğin yolda, geçtiğin köprüde zaten eller havaya diye çok yüksek fiyatları ödüyoruz. Gitmediğimizde de o müteahhitler soframıza oturarak her lokmamıza ortak olup söke söke bizden o paraları alıyorlar.
Değişen tek şey var: Şimdi Kanal İstanbul üzerinden tamamen sökülmemizi istiyorlar.
Hakem ise Londra…. Yani İngilizler.
Yerli ve Milli davamız bu işte.