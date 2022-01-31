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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Seçimler olmadan bir şeylerin düzelme ihtimali çok zayıf

Faiz sebep-enflasyon sonuç…

Bu söylemin faturası şimdi kapımızda.


Hadi, ödeyin bakalım.

Akılla-bilimle yönetilmesi gereken ülke söylemle, sloganla yönetilince fatura 84 milyona çıkıyor.
Merkez Bankası faizi düşürdü ama piyasada faizler fırladı; çünkü enflasyon patladı. Merkez Bankası Başkanı ve Hazine & Maliye Bakan Yardımcısı’nın dediği gibi enflasyonu kurlar patlattı.

O zaman kurları neden patlattık?

Seçimler olmadan bir şeylerin düzelme ihtimali çok zayıf. Hayat gittikçe daha da acı hale gelmeye devam edecek.

Hepinize sabırlar dilerim.

Ve tekrar soralım: Siz bu operasyonu kimin adına çekiyorsunuz?

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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