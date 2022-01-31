İbrahim Kahveci: Seçimler olmadan bir şeylerin düzelme ihtimali çok zayıf

Faiz sebep-enflasyon sonuç…
Bu söylemin faturası şimdi kapımızda.
Hadi, ödeyin bakalım.
Akılla-bilimle yönetilmesi gereken ülke söylemle, sloganla yönetilince fatura 84 milyona çıkıyor.
Merkez Bankası faizi düşürdü ama piyasada faizler fırladı; çünkü enflasyon patladı. Merkez Bankası Başkanı ve Hazine & Maliye Bakan Yardımcısı’nın dediği gibi enflasyonu kurlar patlattı.
O zaman kurları neden patlattık?
Seçimler olmadan bir şeylerin düzelme ihtimali çok zayıf. Hayat gittikçe daha da acı hale gelmeye devam edecek.
Hepinize sabırlar dilerim.
Ve tekrar soralım: Siz bu operasyonu kimin adına çekiyorsunuz?