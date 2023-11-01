İbrahim Kahveci: Seçim sonrası neden tam tersi bir yola girildi?

Seçimden önce “Ben olduğum sürece bu faiz düşecektir “ dedikten sonra seçim sonrası neden tam tersi bir yola girildi?

Seçimden önce “bakın faiz de düşecektir enflasyon da düşecektir” sözleri neden seçimden sonra birden unutuldu?

Sahi Nureddin Nebati ile yürütülen ekonomi anlayışında neden birden tam tersi yola sapıldı?

Aslında hepimiz biliyoruz…

Aslında herkes biliyor…

Dövizin bittiğini ve ülkemizin dövize ihtiyacının had safhaya çıktığını ve de bu nedenle ekonomik anlayışta bu büyük değişimin yaşandığını biliyoruz

Yeni ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı’nın kapı kapı döviz aradığını da görüyoruz.

Durum net ve ortada.

Seçime giderken Putin’in olağanüstü desteği ile son ayları geçirdiğimizi ve artık taşıma suyla bu işlerin gitmediğini yaşayarak öğrenmiş olduk.

Negatif faizle tüketimin çılgınca patladığı ve ithalat ile cari açığın 5-10 kat arttığını hep beraber yaşadık.

Kısaca 80 öncesi rahmetli Süleyman Demirel’in deyimi ile “70 sente muhtaç” hale geldiğimizi maalesef para arayışlarından görüyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı