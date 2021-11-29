İbrahim Kahveci: Sadece iki işlemle kurların yükselişinde ana aktörü bulabiliyoruz

Bu tablo neyi gösteriyor?

Nisan 2021’den bu yana Merkez Bankası döviz varlıklarını 34 milyar 086 milyon dolar artırmış. Piyasadaki fazlalık dövizi Merkez Bankası almış.

Piyasada fazlalık döviz kalmayınca ithalatçı vs küçük alışlar yapınca kur hızla yükselmiş.

Cumhurbaşkanlığı Hükümetinin yanlışları başka tabii. Zaten açıklamalara göre “Yeni Ekonomi Denemesi” yükselen kurlara bağlı bir politika. Dikkat ediyorsanız ortada bir program yok; sadece bir deneme var.

Bu denemeye göre kurlar yükselecek, bu sayede ithalat azalacak ve ihracat artacak. Bunun sonucunda da döviz ihtiyacı azalacak ve kurlar dengeye gelecek.

Evet, Yeni Ekonomi Denemesi bu üç – beş kelimelik bir fikre dayalı. 19 yıl bunun için bekledik ama kurlar yükselsin isterken neden yükseldiğini dahi bilemiyoruz.

Bakınız, sadece 2 işlem, evet sadece 2 işlemle kurların yükselişinde ana aktörü bulabiliyoruz. Piyasadaki dövizi Merkez toplamış.

İbrahim Kahveci’nin yazısı