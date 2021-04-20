İbrahim Kahveci: Riskimiz artıyor ama güvence olarak pek bir şey kalmadı

Risklerimiz sürekli artıyor ama buna karşılık güvence olarak elimizde pek bir şey kalmadı. Ne kasada rezerv var ne de cari fazla veriyoruz.

Mesela dış politika: Daha birkaç ay önce Akdeniz’de gaz arayan gemilerimiz artık limanda bekliyor.

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Kurduk kuracağız dediğimiz S-400’lerin adını bile ağzına alan kalmadı. Anlı-şanlı güvenlik uzmanlarımız bile bir suskunluk içinde film seyreder gibi seyrediyor.

Gerçekten neler oluyor? Gerçekten bir bilen var mı?

Gerçekten tutarlı ve uzun vadeli bir politik eksende miyiz, yoksa günübirlik manevralarla mı uğraşıyoruz?

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Piyasalara ve genel ekonomik duruma bakınca sanırım günübirlik çözümlerle çözümsüzlüğün içinde çırpınıp duruyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı