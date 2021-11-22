İbrahim Kahveci: O zaman 128 milyar doları neden sattık?

2019 başında başlayıp 2020 yılında da sürdürülen kur artışını önleme amaçlı 128 milyar dolar satışının, bugün tam tersi söylem ve eylem içerisinde yönetim anlayışı söz konusudur.

O zaman 128 milyar doları neden sattık…

128 milyar dolar satışından kim veya kimler 300 milyar liranın üzerinde kâr etti. Bu kârı sağlamak için neden Merkez yeni bir politik söylem geliştirdi?

Kurlar yükseldiğinde sadece 128 milyar dolardan alanlar kâr etmedi. Hatta daha büyük bir kârı Hazine Garantili Müteahhitler de etmiş durumda.

Garantileri dolar ve euro ile olan bu 5-10 müteahhidin sadece son MB Başkanlık değişiminden elde ettikleri kazanç 600 milyar lirayı aştı bile.

İbrahim Kahveci’nin yazısı