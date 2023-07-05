İbrahim Kahveci: Neyin yüzyılını kuruyoruz?

Bizler Türkiye olarak Orta-Sınıfı baskıladığımızda aslında ‘giderlerse gitsinler’ diyerek eğitimli kesimi ezip biçiyoruz.

Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” konuşmasını yeniden dinleyin. Nasıl kurulacak Türkiye Yüzyılı?

-Tek bir somut öneri vardı: “Göç alarak” Türkiye Yüzyılı’nı kuracağız.

Şimdi size sormak isterim: Özellikle göç aldığımız nüfusa bakın… Ve kendinize bir sorun: “Türkiye Yüzyılı” derken neyin yüzyılını kuruyoruz?

Biliyorsunuz ki AK Parti’nin açılımı “Adalet ve Kalkınma Partisi’dir.

Sorarım size… Adalet var mı? Ya da kalkınma?

O zaman buradan hareketle soralım kendimize: Türkiye Yüzyılı söylemi ile kimlere zemin ve yer hazırlıyoruz?

İbrahim Kahveci’nin yazısı