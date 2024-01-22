İbrahim Kahveci: Neden yeni ekonomi yönetimi devrilmek isteniyor?

Son günlerde Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan hakkında sıkça haberler çıkıyor. Benim bu haberlerden anladığım şudur: Bu haberler muhalefetten gelmiyor; bilakis iktidar içi mücadeleden geliyor.

Ve kaynak olarak gösterilen yerler de bir hedef saptırma ve yeni hedefler olarak ileri sürülüyor. Nitekim Mehmet Şimşek adının zikredilmesi de bunun ürünü olabilir.

Sorun nerede? Neden yeni ekonomi yönetimi devrilmek isteniyor?

(Not: Gaye Erkan’ın çıkan haberlere cevabı yaşanılan durumu izah etmiyor ve iddiaların gerçekliğini daha da ileri taşıyor)

Sorun nerede…

Erdoğan’ın faiz konusunda bir ikilem yaşayacağı eski açıklamalarından malumdur. Bakın faizler artırılıyor ama ilaçtan istenen sonuç henüz ortaya çıkmadı. Hatta ilacın yan etkileri daha sert ortaya çıkıyor.

1- Mesela grafikte görüldüğü gibi faiz artışı ve kemer sıkma politikası ile asıl amaçlanan döviz dengesinde nerede ise hiç iyileşme yok. Temmuz ayında (yıllık) 41,1 milyar dolar olan ‘tüketim malı ithalatı’ aralık ayında 47,66 milyar dolara yükselmiş durumda. Yine temmuz ayında -29,8 milyar dolar olan ‘altın ve enerji hariç dış denge aralık ayında -32,9 milyar dolara çıkmış durumda.

2- Mayıs ayında 19,7 lira olan dolar bugün 30,0 liranın üzerinde. Ve de enflasyon yüzde 44 seviyelerinden yüzde 64’lere çıkmış oldu.

Ama işin yan etkisi tarafı var. Kemer sıktığımız bu dönemde özellikle son iki ayda (ekim ve kasım) Türkiye’de çalışan 224 bin kişi işini kaybetmiş durumda. Esnaftan ve şirketlerden müthiş şikayetler geliyor. Daha da önemlisi emekliler başta olmak üzere dar gelirliler epeyce rahatsız durumda.

Bu yazdıklarımız şikayetler kısmıdır ve şu anda mevcut ekonomi yönetimini devirmek isteyenler için çok önemli argümanlar oluşturmaktadır.

Eğer yerel seçimlerde Cumhur İttifakı bir hezimet yaşar ise sorumlusu tek başına bu mevcut ekonomi yönetimi ilan edilecektir. Bence bunun yolu yapıldı ve her şey hazırlandı.

İbrahim Kahveci’nin yazısı