İbrahim Kahveci: Müteahhitlere verdiğiniz dolar-avro garantilerini TL’ye çevirdiniz mi?

Son BDDK kararı ile elinde fazlalık dövizi olan şirketlerin TL’ye erişimini bu nedenle kesmek istediniz. Ama bu sefer ucuz TL kredisi ile döviz alanları değil, elinde döviz olanları hedef aldınız.

Kimin dövizi varsa satsın istiyorsunuz. Siz nasıl ki devletin bütün dövizlerini sattınız, herkesin size ayak uydurmasını ve dövizlerini satmalarını istiyorsunuz.

İyi ama herkes sizin gibi hesapsız mı iş yapıyor? İnsanlar, şirketler kendi varlıklarını korumak için çabalıyor. Siz başkalarının (Türk Halkı’nın) parasını satıyorsunuz; şirketlerin ise kendi paralarını satmalarını istiyorsunuz.

Başkasının parası üzerinden savurganlık yapmak kolay… Kendi paranız üzerinden de aynı savurganlığı yapabiliyor musunuz?

Mesela ‘Liralaşma’ hikayenize siz de uyabiliyor musunuz? Hazine garantili müteahhitlere verdiğiniz dolar-euro garantilerini TL’ye çevirdiniz mi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı