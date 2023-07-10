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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Mühendisin 15 bin lira aldığı yerde cami vaizi 27 bin alıyor

Özel sektörde mühendisin 12-15 bin lira maaş aldığı yerde kamuda cami vaizi 27 bin lira maaş alıyor. Sonra da camilerde hak-adalet-sevap-günah… yardımlaşma, dayanışma, açlık, yoksulluk gibi vaazlar veriliyor.

Bunu dikkat çekmek için uç nokta örneği verdim. Mesela hademe profesöre “maaşın kadar konuş” diyebilecek. “Çok biliyor olsaydın maaşın bana yakın olmazdı” örneği verebilir.


Ya emekliler…

25 yıl çalışıp 44 yaşında emekli oluyorsan 7500 lira maaş çok fazla. Ne kadar prim ödedin ki 40 yıl emekli maaşı alacaksın ve maaşın da yüksek olacak.

Yok böyle bir hikaye…

Fransa, Almanya ya da diğer gelişmiş ülkeler senden çok mu fakir… Oralarda emeklilik sistemleri 65 yaşından önce kimseyi emekli etmiyor.

Bizde iktidarı-muhalefeti herkesi emekli etme derdinde.

Böyle bir ülke yükselemez.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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