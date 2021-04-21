İbrahim Kahveci: Milletin dövizi tekrar millete nasıl satılabiliyor?

Merkez Bankası sizin bankadaki dövizinizi takas yolu ile aldıktan sonra kendi kasasında da tutmamış. İşte o dövizi kamu bankaları vasıtası ile tekrar size satmış.

128 milyar doların bir kısmı bu tür işlemden kaynaklanıyor. Kısaca sizin dövizinizin tekrar size satılmasından geliyor.

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Burada gerçekten bir ‘cin’ fikir var.

Milletin dövizi tekrar millete nasıl satılabiliyor? Bu fikir kimin ve nasıl aklına gelebiliyor?

Bu önemli bir nokta olsa gerek.

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Bugüne kadar ne Demirel ne Özal ne de Ecevit dönemlerinde bu tür uygulamaların konuşulduğunu ve uygulandığını hatırlamıyorum.

İbrahim Kahveci’nin yazısı