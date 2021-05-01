İbrahim Kahveci: Millet para bekler bütçe fazla verir

Türkiye korona salgınında Millete para ödemiyor. IMF dahil yapılan analizlerde Türkiye vatandaşlarına en az para veren sondan ikinci ülke.

Oysa milletten deli gibi para toplanmış. Ama bu para millete geri verilmemiş.

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Geçen yıl da pandemi henüz yokken bütçede 956,6 milyar gelir hedeflenmiş ama bu hedefin 73 milyar lira daha fazla gelir toplanmıştı (1 trilyon 029,5 milyar TL)

Milletten para toplamakta gayet beceri gösterirken millete destek vermekte maalesef tam tersi cimri bir yönetim anlayışı sergiliyoruz.

Dükkanı kapatılan, işine gidemeyen, kirasını ödeyemeyen, ailesine bakamayan ve devletine milyarlarca ödemede bulunan bu milletin desteğe ihtiyacı var. Bu dönemde bütçe fazlası vermek yerine millete destek vermek gerekmez miydi?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı