İbrahim Kahveci: Millet her yıl birkaç müteahhide milyarlarca lira açıktan para ödüyor

Ortada hesapları, sözleri tutmayan bir iktidar var. Ve bu iktidar devasa bir Kanal kazarak proje hedefliyor.

Ne bir net maliyet açıklandı.

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Ne bir net gelir tahmini.

Sadece laf arası söylenen sözler. Ama bu sözlerin ne anlama geldiğini Osmangazi Köprüsünde, Yavuz Selim Köprüsünde, Avrasya Tünelinde, Zafer Havalimanında, şehir hastanelerinde vs görüyoruz.

Millet her yıl birkaç müteahhide milyarlarca lira açıktan para ödüyor. Ve bu ödeme yıllarca daha devam edecek gibi…

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Bu matematik bilgi düzeyiyle yapılacak olan Kanal İstanbul’a acaba Millet ne kadar ödemek zorunda kalacak? Evlatlarımızı, çocuklarımızı, torunlarımızı bu ödemeye kaç yıl mahkûm edeceğiz?

Bence biz asıl bunu hesap edelim?

Ve evlatlarımıza borç senetlerini miras olarak bıraktığımızı bilelim.