İbrahim Kahveci: Maalesef gerçekler tabloda görülüyor

Mesela 60’lı yıllarda Türkiye, Güney Kore ve Filipinlerin 2 katı daha zengindi. Ama şimdi Güney Kore bizde 4 kat daha zengin.

Bu kıyası asıl son yıllar için yapmak gerekiyor.

Çünkü biz son AK Parti iktidarında her türlü müreffeh bir ülke olduğumuzu ve çağ atladığımızı topluma söylüyoruz. Gelirimizi 3’e 5’e katladık diye yer gök inliyor tabii.

Acaba gerçek ne?

Dünya sıralamasında hızla irtifa kaybeden (son yedi yılda 24 sıra gerileyen), emsal ülkelerin gerisine düşerek görece fakirleşen bir ülke olmamıza rağmen topluma bunu zenginlik olarak satmak asıl başarı olsa gerek.

Maalesef gerçekler tabloda görülmektedir.

Ve son soru: Görece zayıflayan bir ülke nasıl kıskanılan ve çekinilen ülke olabilir? Ya da bunu kim yer?

İbrahim Kahveci’nin yazısı