İbrahim Kahveci: Kola içmemek İsrail’i durdurur mu?

Türkiye olarak ne yapıyoruz?

Evet, İktidar kendi seçmenine karşı sadece 1 miting yaptı ve bitti.

Ve ardından Coca-Cola boykotu geldi. Kahve ve hamburger boykotu ile beraber. Kola ve kahve içmeyerek bir de hamburger yemeyerek İsrail’i dize getireceğiz diye hava yaratıldı.

Ama geçen hafta dediğim gibi bu kola şirketinin Türkiye’deki fabrikasını Recep Tayyip Erdoğan açmıştı. Ama daha da önemlisi bu kola şirketinin Filistin’de 4 fabrikasının olduğunu ve yatırımlarını Anadolu Ajansı zaten haberler yapmıştı.

Ve de daha da önemlisi şuydu: Bu kola şirketi ve hamburger şirketleri Türkiye’de ve Türk gruplarındaydı. Hatta her ikisi de Coca-Cola ve TAB Gıda olarak İstanbul Borsası’nda halka açık şirketler olarak işlem görüyordu.

Türk şirketlerini boykot ederek İsrail’i durduracağını zanneden bir kesim oluşturuldu ve Millet adeta uyutuldu.

Oysa İsrail’e neler satıyoruz neler…

İbrahim Kahveci’nin yazısı