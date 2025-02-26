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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Kiracılık oranı yüzde 21'lerden artık yüzde 28'lere çıkmış durumda

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Kiracılık oranı yüzde 21’lerden artık yüzde 28’lere çıkmış durumda. Ama burada eski ev sahipleri kiracılık oranını tutuyor. 2014 sonrasına bakıyoruz:


6 milyon 388 bin yeni hane oluşmuş ve bu yeni hanelerin 3 milyon 212 bini kiracı. Yani Türkiye’de 2014 sonrası oluşan yeni hanelerin yüzde 50,3’ü kiracı.

Kendimize bir soralım bakalım: Bu kadar kiracılık oranında yeni haneler nasıl evlensin; evlense de nasıl çocuk yapsın.

Ülkede umut gitmiş

Ülkede ev sahipliği bitmiş

Ama çocuk yapılmıyor, 3 çocuk yapın demek ne oluyor?

Bugün evlilik sayısındaki düşüşün ana nedenlerinden biri umutsuzluk artışıdır. Umutsuzluk artışında da ana nedenlerden biri ev alma- ev sahibi olma olasılığının azalışıdır.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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