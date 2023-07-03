İbrahim Kahveci: Kanal yöneticileri tehlikeli oynuyorlar

Son üç gündür A Haber ve CNN Türk ekranlarında Fransa’da yanan sokaklar hakkında konuşmaları seyrediyorum.

Fransa sokakları neden yanıyor: “Dur ihtarına uymayan 17 yaşındaki bir Cezayir asıllı gencin polis tarafından vurulması” olayı.

Ezilmişliğe karşı bir başkaldırı ve kahramanlık hikayeleri anlatılıyor… Zalim Fransa’ya ezilmişler haddini bildiriyor. Hak arayan kahramanlar sömürgecilere karşı sokaklara inmiş….

Sahi… Bu kanalların yöneticileri ne yaptıklarının farkında mı?

Neden mi? İzah edelim…

Dilek Doğan’ı hatırlıyor musunuz? İnternete girip vurulma anına ilişkin o görüntüleri izleyin…. Ya Ali İsmail Korkmaz… Veya Rabia Naz…

Linç edilen siyasetçilerimiz: Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çubuk’ta linç görüntüleri… Selçuk Özdağ ölümden dönmedi mi? Evlerinin önünde dövülen gazeteciler… İktidarın geçmişteki aynı cümlelerini sarfetmesine rağmen hapse tıkılanlar…

Hatırlatalım: Türkiye’de hak arama halen sokaklarda yapılmıyor. A Haber ve CNN Türk bu konuda bir şey mi demek istiyor?

Ama inanın benim odak noktam burası değil… Bu konuları sadece bu kanallara uyarı için yazdım. O kanal yöneticileri farkında olmayabilir ama bence tehlikeli oynuyorlar…

İbrahim Kahveci’nin yazısı