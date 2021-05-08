İbrahim Kahveci: Hesap sormaya kalkıyorsanız, önce doğru hesabı verin

Bugün kime sorsanız gerçek enflasyon ile hissedilen enflasyonun farklılığını söyleyecektir. Hatta işsizlik oranlarında da durum böyledir.

Devlet yönetirken Milleti düşünmek gerekir.

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Milleti odak noktasına alan yönetimler aslında inançsal olarak da doğru yapmış olurlar. Ama hizmeti ve bağlılığı yaranma ve itaat üzerine getirdiğinizde hepsi uçar gider.

Ortada ne doğru kalır ne de insan…

Bakın bir büyüme hesap setimiz var mesela evlere şenlik. Ben kesin olarak fikrimi söylüyorum: GSYH hesap sistemi yanlıştır.

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Ya da enflasyon…

Elektrik tüketiminin artmadığı (2017-2020); çalışan sayısı ve çalışılan saat sayısının gerilediği yerde reel büyüme nasıl olabilir?

Lütfen hesap sormaya kalkıyorsanız, önce doğru hesabı verin.

Bu işin yarını da var…

İbrahim Kahveci’nin yazısı