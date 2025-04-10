İbrahim Kahveci: Gerçekleri örtmek için 40 milyar dolar yaktık, bu mu doğru olan?

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Mehmet Şimşek onca dövizi iktidar en büyük rakibini hapse atsın diye mi biriktirdi? O dövizi biriktirmek için verilen TL faizi ve toplam maliyet ne oldu? Koca ülke olarak, 86 milyon Türk Halkı bu maliyeti ne diye ödedi? Ve sonuç: Rezervler ne için harcandı? Yani Mehmet Şimşek rezervler kullanılmak üzere biriktirildi diyor ama rezervleri hangi şokta kullanıyoruz?

Diyelim ki bir aile idare ediyorsunuz ve aile içinde kaynakları boş heveslere kullanmak isteyenler oluyor. Buna müsaade eder misiniz? Acaba bizler Mehmet Şimşek’ten kaynakları boş yere harcaması konusunda cevap bekleyemez miyiz? Sizler bu topluma kaynakları hangi amaçla kullandığınızı açıklamak zorunda değil misiniz?

Burada diyecekler ki “Merkez müdahale etmeseydi kurlar şok şekilde yükselir ve ekonomi zarar görür”. Haklısınız. İyi ama o vakit ülkeyi kendi iktidarları uğruna bu duruma getirenler de gerçeklerle yüzleşmiş olurdu. Gerçekleri örtmek için ülkenin 40 milyar doları yaktık; bu mu doğru olan? Eğer ülkesini milletini çok seven ve önemseyen bir yönetici tavrı olsaydı çıkıp “Bu ülke kaynaklarını, bu aziz milletin birikimlerini bir koltuk uğruna harcatmam” demesi gerekmez miydi?

İbrahim Kahveci’nin yazısı