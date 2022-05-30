İbrahim Kahveci: Faizcilere en parlak günlerini yaşatan bir yönetim

Kredi faizlerinin bile yüzde 21,0-22,0 seviyelerinden yüzde 27,0-28,0 seviyelerine çıktığını bu muhteşem politika sonucu görmüş olduk.

Nitekim geçen yılın ilk 3 mayında tüm bankaların tüm TL kredilerinden aldıkları faiz geliri 104 milyar 790 milyon liradan bu yılın ilk üç ayında 193 milyar 131 milyon liraya arttığına şahit olduk.

Faiz düşürerek faiz artıran ve faizcilere en parlak günlerini yaşatan bir yönetim anlayışı karşımızda.

Bankaların faiz gelirlerini 100 milyar lira civarı artırması yetmedi, ek olarak KKM hesaplarında dolar yükseliş farkı olarak yaklaşık 100 milyar liralık bir ek yükü de üstlenmiş olduk. Bu paranın 30 milyarı aşan kısmını Hazine ve MB çoktan ödedi, kalan kısmı da önümüzdeki aylarda ödenmeye devam edecekler. Ama kur yükselişi bu şekilde devam ederse KKM maliyeti da hızla artarak 400-500 milyar liraya ulaşabilir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı