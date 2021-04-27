İbrahim Kahveci: Fabrikaların yerine AVM yapınca kazandığımızı sandık

Varlıktan yükümlülüğe geçmenin ardından bir de araziden arsaya geçmemiz gerekiyor. Zaten varlıktan yükümlülüğe geçmemizin en güçlü nedeni beton sevdası değil miydi?

Konut faizlerinin mevduat faizlerinin bile altına düştüğü günleri yaşamıştı ülkemiz.

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Fabrikaların yerine AVM yapınca kazandığımızı sandık. Oysa bugün TL değersiz bir para olmasına ve ekonomi durgunlaşmasına rağmen cari açık veriyoruz.

Ülkemizin içeriden içeriye üretim gücünü bitiren bir beton aşkımız var. Hatta toprağı-araziyi tarım ve gıda üretimi olarak görmek yerine arsa-konut olarak görebilme sevdamız var.

Sözler maneviyat icraat ise maddiyat.

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Sonuç ortada…

İbrahim Kahveci’nin yazısı