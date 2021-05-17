İbrahim Kahveci: Evladımızdan çok siyasi bağlılığın peşine nasıl düştük?

Evladına harçlık veremeyen bir baba geçmediği köprüye, gitmediği otoyola, uçmadığı havalimanına, düşmediği hastaneye oluk oluk para akıtabiliyor.

Sadece oy vermekle kalmadığı, yaşantılarına en lüks imkanı da verdiği siyaseti nasıl destekleyebiliyor?

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Evlat sevgisini bu derece nasıl kaybettik ve evladımızdan çok siyasi bağlılığın peşine nasıl düştük?

Rakamlar ortada iken, neden binde 1 doğruyu bile arar olduk? Neden bu sürecin mimarları olmasa bile yan destekçileri sessiz kalmayı ve varlıkları ile bu süreci desteklemeyi tercih ederler?

Yarın hepimize soracaklar: Bu ülke bu hale gelirken siz neredeydiniz? Ve ne yaptınız?

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İbrahim Kahveci’nin yazısı