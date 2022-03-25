İbrahim Kahveci: Ekonomik buhranı, kurtuluş olarak satabilmek büyük takdir gerektirir

Bugün ülkede bir değişik durum yaşıyoruz. Rakamların %100 dediği gerçekleri bile yok edebilir durumda bir yönetim kabiliyetimiz oluştu.

Bakın bir başka örnek vereyim: Türkiye dünya ekonomik büyüklük sıralamasında iyi yönetildiğinde 16. büyük ekonomiye gelebiliyordu. En kötü zamanlarında ise 19-20. sıralara düşüyordu. Örnek mi; 1980…

Ve gerçek şu: Türkiye 16. sıradan öyle hızlı geriliyor ve düşüyor ki, muhtemelen 2022 yılını 20. sırayı bile kaybederek tamamlayacağız.

Yani ülkemiz emsal ülkelerin gerisinde kalıyor, görece olarak daha hızlı zayıflıyor. Ama meydanlarda-ekranlarda “Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeye en yakınız” diyebiliyor ve bunu bir kesime kabullendirebiliyoruz.

İşte bu çok büyük bir başarıdır. Ekonomik çöküş yaşarken, büyük ekonomik buhranı bile ekonomik kurtuluş olarak satabilmek büyük ama büyük takdir gerektirir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı