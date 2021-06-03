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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Dört başkan değişmesine rağmen bu iş olmuyor

TV ekranlarında, meydanlarda vs dolambaçlı anlatımlar ile bu iş olmuyor. Dört Başkan değişmesine rağmen de bu iş olmuyor.

Artık uzatmaya ve başkalarını müşkül durumda bırakmaya gerek yok. En kısa sürede Varlık Fonu yönetim tarzı üzerinden Merkez Bankası yönetimi de belirlenmelidir.

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2013 yılından beri sürekli faiz şikayetinde bulunan Sayın Erdoğan’da istediği her türlü kararı en kısa yoldan almış olur. Böylece Para Politikası Kurulu üyelerine de fazladan ödenen maaşlar Başkan ve yardımcılarına bağlanarak sorun kökten çözülmüş olacaktır.

Artık uzatmaya ve kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Ülkenin bu yönetime ihtiyacı var. Hemen olsun ve bitsin…

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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