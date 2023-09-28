İbrahim Kahveci: ‘Dolar bozdur’ kampanyalarıyla dolar üç liradan 30 liraya yükseldi

Bir toplumda akıl tutulması olur mu?

Mesela 2016 yılından beri süren “dolar bozdur” kampanyaları ile dolar 3,0 liradan nerede ise 30,0 liraya yükseldi. Ama kimse de çıkıp “bir topluma bu kadar büyük zararı kim, nasıl verdirdi” diye sormadı.

Veya aynı dönemde Hazine garantili müteahhitlere verilen dolar garantilerini sormadı. Millete dolar bozdur denilirken bütün ihaleler döviz üzerinden yapılıyordu.

Bugün kemer sıkma dönemine girdik. Yani üretemediğimiz ama aşırı tükettiğimiz bu modelin “çılgınlık dönemi” bitiyor. Kemerler sıkılacak diye yeni vergiler bile geldi…

İbrahim Kahveci’nin yazısı