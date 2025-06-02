İbrahim Kahveci: Diyoruz ki doğum oranları çok tehlikeli boyutlara düştü, diyorlar ki 'refahtan'…

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Bugün bana iktidarın en büyük başarısı nedir diye sorsanız vereceğim cevaplardan biri de şu olurdu: “Gerçeğin tam aksini söyleyebilme yeteneği ve kitlesini de buna inandırması” derdim.

Siz rakam söylüyorsunuz onlar sloganla cevap veriyor. Hiçbir veriye dayanmayan gerçeğin tam aksini cesaretle söylemek ve bundan hiç çekinmeden kendilerinin de inanıyor gibi görünmesi.

Müthiş başarı.

Mesela diyoruz ki, Türkiye’de doğum oranları çok ama çok tehlikeli boyutlara düştü. Diyorlar ki refahtan…

Oysa veriler 2003-2015 döneminde oranların ve doğum sayılarının arttığını gösteriyor. Eğer refah artışı ise tam tersi olmalıydı…

Mesela diyoruz ki, Bartın’da doğum oranı Fransa’nın çok çok altında; Bartın Paris mi oldu da haberimiz yok…

İbrahim Kahveci’nin yazısı