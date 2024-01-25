İbrahim Kahveci: Çocuklarınıza ve torunlarınıza oturup ağlayın

Şimdi gözlerinizin önüne o lüks cipleri, içlerinde pudra şekeri çekenleri getirin. Kamudan çifte maaş alarak şatafatlı hayatları getirin. Sarayları düşünün ve sadece özel kullanıma ait Cumhurbaşkanlığı’nın 13 uçağını hayal edin. Hele hele o yoldan geçerken oluşan konvoyları, o konvoylardaki lüks ötesi araçları…

O taht gibi koltuğunu hiç düşünmek istemiyorum. Saray’ın işlemeleri ve yemeklerini de… Ama aynı yönetim Türk Milletine “porsiyonları küçültün” önerilerinde bulunabiliyor…

Uçaklar, yatlar, katlar, saraylar ve damatlar… Tıpkısının aynısı Lale Devri.

Fakir bir halk ve şatafatlı bir yönetim.

Lale Devri bizi nereye götürdü? Bir düşünün ve sonrası için çocuklarınıza ve torunlarınıza oturup ağlayın… Çünkü asıl acıyı onlar çekecek.

İbrahim Kahveci’nin yazısı