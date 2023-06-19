İbrahim Kahveci: Çalışma şartları kölelikten beter hale geldi

TİM Başkanı asgari ücretin 300-350 dolar arasında olması gerektiğini, daha yukarı bir rakamı kaldıramayacaklarını söylemiş. İşveren sendikası başkanı da 500 dolar için “biz ülkede TL ile çalışıyoruz” anlamında bir şeyler fısıldamış.

Ben tek kelime söyleyeyim mi? Bu ücretler Türkiye için utanç verici ücretlerdir. Böyle bir ücreti dile getirmekten utanmak gerekir.

Ama ne çare ki durumumuz da bu…

Bu ülkede net asgari ücret 8500 lira ama biliyor musunuz bu yılın ilk üç aylık ortalama net ücreti de 12.670 lira…

Evet, mühendisi, doktoru, yazılımcısı, pilotu vs ne ararsanız bütün çalışanların ortalama ücreti 12.670 liracık… Bütün çalışan dediğimiz özel sektör yani.. 16 milyon 853 bin kişi.

Mayıs ayı itibari ile Türk-İş açlık sınırı 10.350 lira ve bu ülkede çalışmanın aylık bedeli 12.670 lira.

Böyle bir ülke olur mu? Böyle bir çalışma düzeni olur mu? Bu ülkede çalışma düzeni ve şartları kölelikten beter hale gelmiş durumda.

İbrahim Kahveci’nin yazısı