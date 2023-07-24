İbrahim Kahveci: Bu zihniyet fakirliğe mahkum

Ben size sadece geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu iş bitti…

Türkiye’de taban sınıf zihniyeti hakim durumunu pekiştirdi ve artık eğitimin bilimin bir hükmi değeri kalmadı.

Eğitim-bilim-teknoloji olmayınca kimse yüksek ücret ve fakirlikten kurutuluş beklemesin. Bunlar boş bir hayal olarak kalacaktır. Türkiye kesinkes olarak söylüyorum bu zihniyette fakirliğe mahkum olmak zorundadır.

Sadece ara dönemlerde şişer şişer sonra da o şişkinliğin faturasını öder dururuz. Tıpkı şimdi ve yerel seçimlerden sonra olacağı gibi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı