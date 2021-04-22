İbrahim Kahveci: Bu yanlışlar bize ‘yerli ve milli ekonomi’ diye satıldı

Kasada para yoksa pandemi de önlem de yetersiz kalıyor. Her gün ortaya çıkan vaka ve vefat artışları bir bakıma ihtiyatsız bir ülkenin beklenen sonuçları oluyor.

128 milyar dolar olsun, ihtiyat akçesi olsun bütün bunlar günü kurtarma politikası sonucu bugün ve yarın bizi ayazda bırakan yanlışlardı.

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O günlerde bu yanlışların bizlere ‘Yerli ve Milli Ekonomi’ diye de satıldığını hatırlatmak isterim.

Acaba bugün parasızlıktan kıvranan bir ülkeyi bu yanlış noktaya kim taşıyabilirdi? Bu kadar vahim tabloyu yabancı düşman bile dışarıdan becerebilir miydi?

Dün sorduğum soruyu tekrar etmek gerekirse; “O cin fikirler nerede ve kimin aklına nasıl gelebiliyor?”

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İbrahim Kahveci’nin yazısı