İbrahim Kahveci: Bu ücret artışına rağmen neden hala fakirlik edebiyatı yapılıyor?

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2020 yılında asgari ücret 2.324 lira (335 $) ortalama ücret ise 3.481 liraydı (502 $). 2024 yılında ise asgari ücret 17.002 lira (519 $) ortalama ücret ise 27.017 liradır (825 $).

Ücretler TL bazında %631 ve %676 oranında artış göstermiştir. Dolar bazında da asgari ücret %55,0 artarken ortalama ücret %64,4 artış göstermiştir. Dikkat ederseniz ücretler dolar bazında da ciddi artışlar yaşamıştır.

Peki bu ücret artışına rağmen neden hala fakirlik edebiyatı yapılıyor?

Aslında sorun çok basit: Mesela 2020 yılından 2024 yılına kişi başına gelirimiz 10.964 $’dan 15.463 $’a yükselmiştir. Burada %41,0’lik bir artış gözüküyor. Oysa aynı dönemde açlık sınırı dolar bazında %64,3 artışla 346 $’dan 568 $’a gelmiştir.

Gelir artışı dolar bazında fiyat artışının gerisinde kalıyor. Hatta asgari ücret bile açlık sınırı artışının gerisinde kalırken ortalama ücret aynı seviyede artıyor. Ortada dolar bazında bunca artışa rağmen reel bir gelir artışı yoktur.

İbrahim Kahveci’nin yazısı