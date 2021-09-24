İbrahim Kahveci: Bu işin tek ama sadece bir tek izahı olabilir

Bu işin tek ama sadece bir tek izahı olabilir. Seçime gitmek için uygun ortam hazırlamak.

Bu seçim bu ekonomik atılım ile 2023’te olmayacağı, hatta 2022 sonlarının bile riskli olacağı bir dönemde yapılacaktır.

Bu erken ve hızlı faiz indiriminin süresi (balon etkisi) 2022 sonlarına yetişmeyeceğini yukarıda belirttim. Hatta 2023’ün çok daha ağır geçeceği de şimdiden belli oldu.

(İktidar değişimi ihtimali belirdiğinde piyasalardan başlayacak ve tüm ekonomiyi saracak bir bahar havasını ayrı tutuyorum)

O zaman geriye sadece 2020 yılı ortaları kalıyor.

Kredi genişlemesi zaten hazırlandı. Ekonomide tek bildiğimiz yöntemi yine yeniden uygulayacağız: Borçlandır ve yönet…

Süreç başlamıştır.

Artık seyretmekten başka yapacak bir şey yok.

Kaderimiz ve asıl evlatlarımızın kaderi bu filmin içinde yer alıyor. Bütün bir gelecek artık bir kararda….

KARAR Sizindir.

İbrahim Kahveci’nin yazısı