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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Bu evreye ‘Yıkım Dönemi’ diyorum

‘Yapısal Yıkım’ dönemlerinde ekonomide büyümeler sağlayabilirsiniz ama içten içe çürüme sizi zaman dilimi içerisinde sürekli güçten düşürür. Bir süre sonra yürüyemez noktaya gelirsiniz. Tıpkı Venezuela gibi… Tıpkı bir zamanlar dünyanın en zengin 7. büyük ekonomi olan Arjantin’in şu an 32. sıraya düşmesi gibi…

Türkiye yeni bir evrede… Bu evreye “Yıkım Dönemi” diyorum.


Yarın tarih bu dönemi yazdığında o dönemin listelerini de askıya asacaktır. Listede adınız olacak mı, olmayacak mı? İşte bütün mesele bu….

‘Yıkım Ekibi’ kimlerden oluşuyordu? Bırakacağınız mirasa iyi bakın. Ülkemizi yapısal çöküşe götüren listede adınız olmasın. Evlatlarınıza bu mirası düşünerek bırakın.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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