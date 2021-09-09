İbrahim Kahveci: Bu çekirdeği kim patlattı?

Ve Merkez Bankası Başkanı dün enflasyonu geçici olarak ilan etti. Açıklamasında asıl olarak çekirdek enflasyona bakmamız gerektiğini söyledi.

Acaba Merkez Bankası’nın sığındığı çekirdek enflasyona durum gerçekten iyiye mi gidiyor?

A harfinden F harfine kadar Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyonları var. Sadece C harfli “Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE” seçeneği 16,76 artış oranı ile geride kalmış. Diğer bütün çekirdek enflasyonlar bile yüzde 18-20 aralığında seyrediyor.

Nitekim ana girdi olan enerji fiyatlarındaki artış olsun, gıda fiyatlarındaki artış olsun fiyat baskısının hızla sürdüğünü göstermektedir.

Ortada henüz durağan bir ekonomi ve maliyet baskısını azaltacak bir iyileşme görülmüyor. O zaman asıl soruyu soralım: Bu çekirdeği kim patlattı?

İbrahim Kahveci’nin yazısı