Diken

Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Bu çekirdeği kim patlattı?

Ve Merkez Bankası Başkanı dün enflasyonu geçici olarak ilan etti. Açıklamasında asıl olarak çekirdek enflasyona bakmamız gerektiğini söyledi.

Acaba Merkez Bankası’nın sığındığı çekirdek enflasyona durum gerçekten iyiye mi gidiyor?


A harfinden F harfine kadar Merkez Bankası’nın çekirdek enflasyonları var. Sadece C harfli “Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE” seçeneği 16,76 artış oranı ile geride kalmış. Diğer bütün çekirdek enflasyonlar bile yüzde 18-20 aralığında seyrediyor.

Nitekim ana girdi olan enerji fiyatlarındaki artış olsun, gıda fiyatlarındaki artış olsun fiyat baskısının hızla sürdüğünü göstermektedir.

Ortada henüz durağan bir ekonomi ve maliyet baskısını azaltacak bir iyileşme görülmüyor. O zaman asıl soruyu soralım: Bu çekirdeği kim patlattı?

İbrahim Kahveci’nin yazısı

SON HABERLER

Aşılar ve insanlar

Hastalık geçirerek oluşmuş doğal direnciniz, aşıyla kazanılmış bağışıklığınız ya da çok güçlü bir doğal bağışıklık sisteminiz bulunsa da, gerçek tıbbi maskeyi yüzünüze doğru şekilde takıp, mesafe kurallarına uymadığınız sürece, defalarca CoViD enfeksiyonu -hafif ya da ağır seyirli- geçirebilir ve etrafa virüs saçabilirsiniz.

Alman polisi ‘gizlice’ casus yazılım Pegasus’u satın aldı

l Kriminal Dairesinin (BKA) İsrail merkezli ‘NSO Group’ adlı şirketin ürettiği ‘Pegasus’ adlı casus yazılımı kullandığı iddia edildi. Tartışmalı olan yazılım satın alımı ise 2019’da büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Endişeli muhafazakarlar

Toplumsal barış ve sağlıklı bir ‘geçiş süreci’ için, ama önce ve öncelikle zorba bir iktidarı seçimlerde yenmek için  muhafazakarların da desteğine ihtiyaç var.

HDP ortak adaya göz kırptı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday çıkarma fikrine açık olduğunu söyledi.