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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Bir yanda lüks araba kuyruğu, yan tarafta ekmek kuyruğu

İşlerin iyi gitmediği sadece toplam gelir üzerinden görülmüyor. Hadi aynı gelir seviyesinde kaldığımızı kabul edelim ama işin bir de paylaşım tarafı var.

Bir ülkede bir yanda lüks araba kuyruğu ile yan tarafta bir ekmek kuyruğu aynı anda yaşanabilir mi?

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Ya da, yoksulluk kuyruğu ile lüks tüketim kuyruğu olan bir ülkede yaşanabilir mi?

Bir ülkede tarlada 70-80 kuruş olan karpuz ile aynı ürün raflarda 4-5 lira ise sizce o ülke yönetiliyor mu?

Aslında bu soru bütün sorunları da izah ediyor.

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Sizce Türkiye yönetiliyor mu?

O zaman bunca sıkıntı neden…

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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