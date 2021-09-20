İbrahim Kahveci: Bir lider uğruna geleceği kaybediyoruz

Sayın Cumhurbaşkanı ABD ziyareti dönüşü bu fahiş fiyatlara bizzat el atacağını söyledi. Hatırlarsanız 2018 seçimlerinden önce de “Siz bu kardeşinize yetki verin, ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” demişti.

Peki, ne oldu?

Faizler yüzde 25,50’ye yükseltildi.

Türkiye sistemsel bir sorun yaşıyor. Başkanlık Sistemi gelirse Venezuela’ya benzemeye başlarız demiştim. Yıllarca bunları yazdım…

Başkanlık sistemi gelirse ülkede iki şey yıkılır (büyük zarar görür) demiştim: 1- Devlet 2- İslam inancı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş neden şu günlerde sahaya sürüldü? Ekmek yoksa din var pazarı mı kuruldu?

Ülkede bir lider uğruna geleceği kaybediyoruz. Ve bu uğurda en büyük acıyı da evlatlarımız, torunlarımız çekecektir. Asıl gelecek kuşaklara acıyor ve içim yanıyor. Türkiye bir yapısal çöküş evresine girmiştir ve bunun çok ağır faturaları olacaktır.

Daha yaşadıklarımız ne ki…

İbrahim Kahveci’nin yazısı