İbrahim Kahveci: Bir kısmımız en azından turistler sayesinde yaşamış olduğumuzu bilelim

Yaşadıklarımız espri değil elbette. Günlük vaka sayıları 60 binlerin üzerine çıktığında dahi bir açıklama gelmemişti. Ne zaman ki turist gelmeyecek krizi çıktı, işte o zaman kapanma geldi. Turist bizim için önemli.

Onlar olmasa kapanmayacak ve günlük ölüm sayısı artmaya devam edecekti. Ama bir kısmımız en azından turistler sayesinde yaşamış olduğumuzu bilelim.

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Eğer 128 milyar doları satmamış olsaydık döviz ihtiyacımız bu kadar kuvvetli olmayacaktı. O zaman belki Biden’e sözde soykırım tanımasından dolayı rahat bir “Eyyyy…” de çekebilirdik.

Ama olmadı işte. Kasada döviz pozisyonu eksi. Turist gelsin ki döviz getirsin.

İbrahim Kahveci’nin yazısı