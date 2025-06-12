İbrahim Kahveci: Bi şahlanamadık gitti

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2022: Cumhurbaşkanı Erdoğan “2023 Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin yeniden şahlanışının sembolüdür.”

Şubat 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan “Önümüzdeki dönem ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacaktır.”

Son söz: Bi şahlanamadık gitti.

Bakın bugüne kadar “En kötüsü geride kaldı” cümlesi ile “Şahlanıyoruz” söylemi aynı anda çok rahat kullanılabildi. Oysa bu iki önerme birbirini yalanlamaktadır. Biri battık ama çıkıyoruz derken diğeri ata bindik şahlanıyoruz, uçuyoruz demek oluyor.

Gerçekten şahlandık mı, gerçekten uçtuk mu?

Bir durumu yeniden netleştirelim: 2021 yılında kişi başına kişi başına gelirimiz 9.752 $ iken bu gelirle 24,1 aylık gıda ihtiyacımızı karşılıyorduk. 2024 yılında kişi başına gelirimiz 15.473 $ oldu ama açlığımız için satın alabildiğimiz gıda süresi 22,6 aya düştü.

Dolar bazında artan gelir aslında fakirleştiğimizi örtüyor. Türkiye’de pahalılık (reel fiyat artışı ya da dolar bazında fiyat artışı) toplumu yedi bitirdi.

İbrahim Kahveci’nin yazısı