İbrahim Kahveci: 'Benim reel faizim neden yüksek' diye Mehmet Şimşek'e değil adalet bakanına soracaksınız

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Mesela mayıs ayında enflasyon yüzde 35,4 olmuş. Yine mayıs ayında ticari kredilerin nominal faiz oranı da yüzde 62,3 olmuş. Böylece ticari kredilerin reel faizi yüzde 19,85 olarak gerçekleşmiş.

Veriler 2004 ve sonrasına ait. Keşke Hükumetimiz verileri kısıtlamasa ve daha uzun vadeli veriler yayınlasa. Yayınlamıyor ama… Sansür zihniyeti çok yüksek. Sürekli veri yayınlarını kısıtlıyor. Neyse…

Görüldüğü gibi reel faizde rekor seviyelerdeyiz. Halen gerçekleşen enflasyon ve gerçekleşen faizde AK Parti döneminin en yüksek reel faizini ödüyoruz.

Aynı durum nominal tahvil faizinde de yaşanıyor. Kısa vadeli tahvil faizi yüzde 46,8’lere çıkmış durumda.

Peki, neden? Neden yüksek faiz ödüyoruz?

Mesele tam da burası. Birilerinin sandığı gibi Mehmet Şimşek böyle buyurdu diye mi?

O zaman hadi buyurun faizleri indirin de döviz ne oluyor o filmi seyredersiniz? O vakit kur artışından kaynaklanan yüksek enflasyonla yüzleşirsiniz. O kur zinciri bir kere koptu mu bir daha toparlayamazsınız.

İktisatta çok ama çok basit kural vardır: Reel faizi risk belirler. Bakınız burada reel faizi diyorum. Nominal faizi enflasyon belirler ama reel faizi risk belirler.

Benim reel faizim neden yüksek diye soruyorsan bunu Mehmet Şimşek’e değil adalet bakanına soracaksınız. Ülkede muhalefeti, yani demokrasiyi kim yok ediyorsa ona soracaksınız.

İbrahim Kahveci’nin yazısı