İbrahim Kahveci: Ben buna ‘Saldım çayıra modeli’ diyorum

Ülkemizde şu an bir deneme yapılıyor.

Ben bunun adına “saldım çayıra” modeli diyorum. Ne olacağını kimse kestiremiyor ama bu kadar risk kumar masasında alınmaz.

Hani eski filmlerde vardı ya… Kumarda herşeyini kaybeden aile misali.

Büyük oyunu oynadık ve ne olacağını göreceğiz. Sudan ucuz ülkemiz ama bize henüz bir faydası dokunmadı. Yarın zamlar peş peşe geldiğinde acısını daha çok hissedeceğiz.

Belki de hissetmeyeceğiz. Suda kaynatılan kurbağa misali belki de biz bu krize alıştık. Ya da sanırım yoksulluğu, fakirliği, karanlığı biz istedik.

Kim bilir…

Biz onayladık ve biz bulduk. Yetki isteyene biz yetkiyi verdik ve sonucunu hep beraber yaşıyoruz.

İbrahim Kahveci’nin yazısı