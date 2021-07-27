İbrahim Kahveci: Balon havası ile erken seçime gidebiliriz

Uzun yıllardır bir kredi makyajıyla ekonomiyi sürdürmeye çalışıyoruz.

Ama ardında derin sorunların biriktiğini işi bilenler biliyor. Yeni kredi genişlemesi için kredi akışında eskilerin bir temizliği gerekiyor. Şu anda yeniden yapılandırma adı altında bu çözülmeye çalışılıyor. Ama nereye kadar?

Evet, faizi düşürerek yıl sonuna doğru yeni bir kredi dalgası başlatabiliriz. Hatta 2022 baharında veya bahar bitişine bu balon havası ile erken seçime de gidebiliriz.

Bakın işte “Türkiye uçuyor” nidaları ile seçmeni de cezbedebiliriz.

Ama ya sonrası…

Bu yol bitmiştir aslında. Her şişirme sonrasında daha büyük bunalım ve buhran ülkemize geri dönüyor.

İbrahim Kahveci’nin yazısı