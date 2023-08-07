İbrahim Kahveci: Bağımlı ekonomi olunca ülkenin dış politikası bağımsız olabiliyor mu?

Son verilere göre Temmuz 2023 itibari ile yıllık dış ticaret açığımız -120,8 milyar dolara çıktı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda dış açığımız ise -29,2 milyar dolar. Temmuz 2021’de dış ticaret açığımız -48,7 milyar dolarken altın ve enerji hariç tutulduğunda dış açığımız -9,4 milyar dolardı. Mayıs 2023 itibari ile cari dengemiz ise -60,0 milyar dolar açık vermiş durumda.

Kısaca üretemiyoruz ama tüketiyoruz. Bizim olmayan geliri ithal ürünlere harcayarak yabancı sermayeye bağımlı ekonomi durumuna düşmüş durumdayız.

Bağımlı ekonomi olunca ülkenin dış politikası bağımsız olabiliyor mu? Maalesef göstergeler bunu da teyit etmiyor.

15 Temmuz’un finansörü ve planlayıcısı BAE ile girdiğimiz kardeşlik ilişkisi… Cemal Kaçıkçı’yı ülkemizde katledenlerle yaptığımız samimi görüşmeler… Demokratik Cumhurbaşkanı Mursi’yi katleden SİSİ ile kucaklaşmamız… ESAT ile görüşmeyi kapıda bekleyip durmamız… Vs vs…

Hazine ve Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı’nın katılımı ile basına kapalı gerçekleşen yabancı aracı kurum toplantıları…

İbrahim Kahveci’nin yazısı