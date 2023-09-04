İbrahim Kahveci: Asgari ücret maaşınızın neredeyse tamamı üç ayda silinip gitti

İstanbul fiyatlarına göre: Haziran ayında net 8.506,80 lira asgari ücret maaşı alanlar şu anda o günkü parayla 8.707.65 lira asgari ücret maaşı alıyorlar.

Yani haziran ayına göre maaş zammı sadece %2,36’de kaldı…

Oysa sizler bunu böyle bilmiyorsunuz. Haziran ayında net asgari ücretli 8.506,80 lira alıyorken temmuz ayında %34,04 zamla asgari ücret maaşlarının 11.402,32 liraya yükseldiğini sanıyorsunuz.

İşte bu bir aldatmacadır.

Ya da nominal olarak bu maaşı alıyorsunuz ama haziran ayı fiyatlarına göre asgari ücret maaşınızın nerede ise tamamı üç ayda silinip gitti.

İbrahim Kahveci’nin yazısı