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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: Arjantin ile Venezuela arası bir yere gidiyoruz

Çöküş halindeyiz ama asıl çöküş sonraki yıllarda gelecek. Arjantin ile Venezuela arası bir yere gidiyoruz.

Bunu işin uzmanları görüyor. Henüz dışarıdan yapısal çöküşün görülmesi öyle net değil. Ama fırtına geliyor…Hem de ne fırtına…


Ve muhalefet birleşti. Derdimiz bu… Neden acaba?

Devleti bir ağaca benzetirsek o ağacın dalları farklı fikirler ve toplumsal yaşantımızdır. Şu anda sorun ağacın gövdesi ve köküne iniyor. Ağacın kökü kuruduğunda farklı görüşler, yani ağacın dallarının hükmü olur mu?

Ağaç kuruyor yapraklar dökülüyor, mesele burada.

O nedenle ilk öncelik ağacın kurumasını önlemektir. Sonra farklı fikirler çatışır ve herkes kendi politikasını öncelikler. Zaten detayda herkes kendi ana fikrini savunmaya devam ediyor. Birleşilen bir nokta var ve orası da ağcın köküne inen yapısal çöküştür.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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