İbrahim Kahveci: AK Parti şaibeli borçları ödedi ama dönemin bakanını Yüce Divan’da yargıladı

Bugün muhalefetin “ödemeyiz” dediği borçlar nedense bütün büyük ihaleleri alan birkaç müteahhitten başkası değil.

AK Parti iktidara geldiğinde de şaibeli borçlar vardı. Hatırlarsanız 98-99 yıllarında elektrik sorunumuz var deniliyordu. O zamanlar birim elektrik maliyeti 5-6 sent seviyesindeyken mesela Ünal Aysal’ın bir santraline 365 gün 24 saat kuralı içerisinde 29 sent üzerinden alım garantisi verilmişti.

Ve böyle daha nice santrallere…

AK Parti bu borçları da ödedi. Ama dönemin Enerji Bakanı Cumhur Ersümer’i de Yüce Divan’da yargıladı.

İşte o yargılama gerekçesi: “Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı, devlet alım satımına fesat karıştırdığı, uyguladığı yanlış ve usulsüz enerji politikaları nedeniyle kamuyu zarara uğrattığı ve görevini kötüye kullandığı iddiası”.

İbrahim Kahveci’nin yazısı