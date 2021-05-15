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Yaramazlara biraz batar!

İbrahim Kahveci: 128 milyar dolar satılmasaydı turistler için gurumuzu kıracak seviyeye iner miydik?

Şimdi soralım kendimize…

128 milyar dolar satılmasaydı acaba turistler için bu kadar kendi gurumuzu kıracak seviyeye iner miydik?

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Polis teşkilatı yanında, parti bürolarından kadrolar sağlandığı iddialarının güçlü olduğu bekçilik neden aşırı yetkilendirildi?

Kara gömlekliler tarihi varken neden bu yol seçildi?

Türk Halkı hizmet beklerken neden dayak ve aşağılanmaya maruz kalıyor?

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Ülkenin iyi yönetilemediği bu kadar aşikarken neden kamu baskısı bu derece artıyor?

Türkiye yönetilemiyor ve acısını tüm toplum olarak ödüyoruz.

Kimileri bu durumu kabul edebilir ama sağduyulu herkes onurunu kurtarmak zorunda. Vergi ama daha çok daha çok vergisini ödeyerek şiddet ve baskı gören bir toplum nasıl isimlendirilebilir? Onu da size bırakıyorum.

İbrahim Kahveci’nin yazısı

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