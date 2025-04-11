İbrahim Ekinci: Mehmet Şimşek 'hallederiz' havasında ama…

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İmamoğlu tutuklamasından sonra başlayan iktisadi hasarın barometresi döviz rezervinde kayıp 45 milyar dolara gidiyor. Şimşek, “hallederiz” havasında ama… Artık şunu idrak etmeliyiz: Siyaset alan açmadan, rahatlamadan, demokrasi yoluna dönmeden bunu güvenle söylemek mümkün görünmüyor.

İki yıldır biriktirilen rezervlerin yarıdan çoğu bir iki hafta içinde eriyiverdi. Merkez Bankası, 19 Mart’ta yaşanan siyasi gelişmelerin sarsıntı sonrasında kurdaki oynaklığı azaltmak amacıyla başladığı döviz satışları devam ediyor. Prof. Hakan Kara’nın hesabına göre net rezerv kaybı 42.2 milyar dolar. Bu satırları yazdığım sırada 45 milyar dolara çıkmış olması da muhtemel. Hasar bunun çok ötesindedir ve birçok alana (yabancı çıkışı, faiz artışı, CDS artışı, kredi notu kuruluşlarının takvim ötelemesi, borçluluk artışı, yatırım ertelemeleri, itibar kaybı…) yayılmış durumdadır. Memlekette aklı eren herkes de biliyor ki siyaset uğruna oldu bu.

Gelişmekte olan ülkelerin CDS’lerini gösteren Markit Gelişmekte Olan Ülkeler CDS endeksi mart ortasındaki 160 baz puandan 212 baz puana yükseldi. Türkiye’nin CDS’leri ise 19 Mart sonrası 255 baz puandan 320 baz puana yükseldi, sınırlı geri çekilme yaşandıktan sonra ticaret savaşı kaygılarıyla 377 baz puana kadar çıktı. Bu en kestirme ifadeyle borçlanma maliyetlerinin artması demek. Yani Türkiye, dövizle borçlanmaya gittiğinde daha yüksek faiz ödeyecek.

İbrahim Ekinci’nin yazısı